Российские знаменитости отреагировали на возможную блокировку YouTube

Полуянова: YouTube, работая в РФ, нарушает законодательство страны

13 июля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

К сентябрю в РФ могут заблокировать YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU Источники «Газеты.ру» 12 июля сообщали, что в РФ планируют запретить YouTube в сентябре этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию опроверг. Однако многие российские знаменитости восприняли новость о блокировке положительно. Как отметила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, хостинг нарушает законодательство страны, его надо закрыть. Как знаменитости отреагировали на возможную блокировку — в материале URA.RU. Новость по теме YouTube начал сбоить в России: кто в этом виноват и будет ли блокировка «Сегодня активно развиваются: VK-видео, RuTube, пишут про новую „Платформу“. Это хороший старт», — сообщила журналистка Надана Фридрихсон изданию Lomovka. Она видит в блокировке возможность для перехода на российские платформы, которые предлагают больше свободы и уже достигли определенного уровня развития. Полуянова критикует YouTube за нарушение законодательства РФ и игнорирование требований Роскомнадзора. Она призывает к завершению политики двойных стандартов. «Он (YouTube — прим. URA.RU) работает на территории нашей страны, нарушая закон РФ и игнорируя решения Роскомнадзора по удалению фейков. Платформа с легкостью блокирует патриотические каналы, а недавно закрыла доступ к каналам военкоров и артистов, которые регулярно ездят в зону СВО и поддерживают наших бойцов», — считает Полуянова. С таким же мнением выступила и певица Юлия Чичерина, канал которой был недавно заблокирован. «Давно удивляюсь, чего меня так долго не блокировали, и вот наконец. Для меня YouTube — это вражья площадка, хотя там были мои клипы с миллионными просмотрами», — заявила Чичерина. У артистов нет сильных переживаний насчет блокировки хостинга, считает певица Юта. «YouTube теперь блокирует не только военкоров, но и артистов. Но я почему-то уверена, что последние не сильно из-за этого переживают», — подчеркнула певица. Она выразила уверенность, что популярность российских исполнителей не уменьшится. По словам актрисы Яны Поплавской, уход YouTube способствует развитию российских альтернатив. С ее мнением согласен и народный артист Эдгард Запашный. «Наступило время развивать свой собственный продукт. Я считаю, мы с этим справимся достаточно легко… Ну, не хотят они быть с нами. Будем без них и будем прекрасно со всем справляться», — отметил артист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Источники «Газеты.ру» 12 июля сообщали, что в РФ планируют запретить YouTube в сентябре этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию опроверг. Однако многие российские знаменитости восприняли новость о блокировке положительно. Как отметила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, хостинг нарушает законодательство страны, его надо закрыть. Как знаменитости отреагировали на возможную блокировку — в материале URA.RU. «Сегодня активно развиваются: VK-видео, RuTube, пишут про новую „Платформу“. Это хороший старт», — сообщила журналистка Надана Фридрихсон изданию Lomovka. Она видит в блокировке возможность для перехода на российские платформы, которые предлагают больше свободы и уже достигли определенного уровня развития. Полуянова критикует YouTube за нарушение законодательства РФ и игнорирование требований Роскомнадзора. Она призывает к завершению политики двойных стандартов. С таким же мнением выступила и певица Юлия Чичерина, канал которой был недавно заблокирован. «Давно удивляюсь, чего меня так долго не блокировали, и вот наконец. Для меня YouTube — это вражья площадка, хотя там были мои клипы с миллионными просмотрами», — заявила Чичерина. У артистов нет сильных переживаний насчет блокировки хостинга, считает певица Юта. «YouTube теперь блокирует не только военкоров, но и артистов. Но я почему-то уверена, что последние не сильно из-за этого переживают», — подчеркнула певица. Она выразила уверенность, что популярность российских исполнителей не уменьшится. По словам актрисы Яны Поплавской, уход YouTube способствует развитию российских альтернатив. С ее мнением согласен и народный артист Эдгард Запашный. «Наступило время развивать свой собственный продукт. Я считаю, мы с этим справимся достаточно легко… Ну, не хотят они быть с нами. Будем без них и будем прекрасно со всем справляться», — отметил артист.