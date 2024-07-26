Захарова заступилась за спортсменку, которую не пустили на открытие ОИ из-за хиджаба

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встала на защиту спортсменки Соункамбы Силлы, которой было отказано в участии в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба. По ее словам, спортивная администрация страны совершила вопиющий акт сегрегации. Заявление представителя МИД опубликовано на официальной странице ведомства в telegram-канале.
«Очередной вопиющий акт сегрегации произошёл накануне Олимпийских игр в Париже. В очередной раз в духе неолиберального диктата „коллективным Западом“ (на этот раз — в лице французской спортивной администрации) попран сакральный для многих поколений принцип „Спорт вне политики“», — отметила Захарова. Она подчеркнула несоответствие между заявлениями Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения и реальными действиями спортивной администрации страны.
Ранее французская легкоатлетка Орьяна Лазрак-Хласс попросила надеть на церемонию открытия пиджак с длинными рукавами, когда для женщин рекомендуется с короткими. Запрос спортсменки сначала был отклонен, а затем принят спортивной администрации Франции.
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