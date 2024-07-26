Захарова заступилась за спортсменку, которую не пустили на открытие ОИ из-за хиджаба

Захарова: запрет быть в хиджабе на ОИ — вопиющий акт сегрегации
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Захарова осудила отстранение французской спортсменки от участия в церемонии открытия Игр
Захарова осудила отстранение французской спортсменки от участия в церемонии открытия Игр Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встала на защиту спортсменки Соункамбы Силлы, которой было отказано в участии в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба. По ее словам, спортивная администрация страны совершила вопиющий акт сегрегации. Заявление представителя МИД опубликовано на официальной странице ведомства в telegram-канале. 

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошёл накануне Олимпийских игр в Париже. В очередной раз в духе неолиберального диктата „коллективным Западом“ (на этот раз — в лице французской спортивной администрации) попран сакральный для многих поколений принцип „Спорт вне политики“», — отметила Захарова. Она подчеркнула несоответствие между заявлениями Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения и реальными действиями спортивной администрации страны.

Ранее французская легкоатлетка Орьяна Лазрак-Хласс попросила надеть на церемонию открытия пиджак с длинными рукавами, когда для женщин рекомендуется с короткими. Запрос спортсменки сначала был отклонен, а затем принят спортивной администрации Франции.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встала на защиту спортсменки Соункамбы Силлы, которой было отказано в участии в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба. По ее словам, спортивная администрация страны совершила вопиющий акт сегрегации. Заявление представителя МИД опубликовано на официальной странице ведомства в telegram-канале.  «Очередной вопиющий акт сегрегации произошёл накануне Олимпийских игр в Париже. В очередной раз в духе неолиберального диктата „коллективным Западом“ (на этот раз — в лице французской спортивной администрации) попран сакральный для многих поколений принцип „Спорт вне политики“», — отметила Захарова. Она подчеркнула несоответствие между заявлениями Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения и реальными действиями спортивной администрации страны. Ранее французская легкоатлетка Орьяна Лазрак-Хласс попросила надеть на церемонию открытия пиджак с длинными рукавами, когда для женщин рекомендуется с короткими. Запрос спортсменки сначала был отклонен, а затем принят спортивной администрации Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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