Девушка перепутала солнечный удар с менингитом

На пляжном фестивале в Корнуолле 20-летняя Тилли Бактон почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые решили, что состояние девушки вызвано солнечным ударом. Однако позже Бактон обратилась в больницу, где у нее диагностировали вирусный менингит.
«Девушка рассказала, что искупалась в море в жаркий день, после чего почувствовала озноб и сильную головную боль. Бактон решила, что симптомы возникли из-за солнечного удара, ее версию подтвердили работавшие на фестивале врачи. Однако ее состояние ухудшалось. Бактон обратилась в больницу, где у нее и диагностировали вирусный менингит», — передает издание
Отмечается, что после недели в больнице девушка провела два месяца практически прикованной к постели из-за болей в конечностях, тошноты и усталости. Спустя полтора года Бактон до сих пор борется с последствиями заболевания.
Ранее британские врачи перепутали у 23-летней Эммы Колледж рак с беременностью. Врачи изначально ошибочно предположили, что она беременна, из-за сильного вздутия живота. За полгода исследований симптомы ухудшились: девушка не могла есть, чувствовала постоянную тошноту и частое мочеиспускание. Спустя время УЗИ выявило 30-сантиметровую кисту на яичнике.
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