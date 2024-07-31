Девушка перепутала солнечный удар с менингитом

В Корнуолле девушка Тилли Бактон приняла менингит за солнечный удар

31 июля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Тилли Бактон из-за неверного диагноза оказалась прикованной к постели на два месяца, передает Lenta.ru Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пляжном фестивале в Корнуолле 20-летняя Тилли Бактон почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые решили, что состояние девушки вызвано солнечным ударом. Однако позже Бактон обратилась в больницу, где у нее диагностировали вирусный менингит. «Девушка рассказала, что искупалась в море в жаркий день, после чего почувствовала озноб и сильную головную боль. Бактон решила, что симптомы возникли из-за солнечного удара, ее версию подтвердили работавшие на фестивале врачи. Однако ее состояние ухудшалось. Бактон обратилась в больницу, где у нее и диагностировали вирусный менингит», — передает издание Lenta.ru. Отмечается, что после недели в больнице девушка провела два месяца практически прикованной к постели из-за болей в конечностях, тошноты и усталости. Спустя полтора года Бактон до сих пор борется с последствиями заболевания. Ранее британские врачи перепутали у 23-летней Эммы Колледж рак с беременностью. Врачи изначально ошибочно предположили, что она беременна, из-за сильного вздутия живота. За полгода исследований симптомы ухудшились: девушка не могла есть, чувствовала постоянную тошноту и частое мочеиспускание. Спустя время УЗИ выявило 30-сантиметровую кисту на яичнике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пляжном фестивале в Корнуолле 20-летняя Тилли Бактон почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые решили, что состояние девушки вызвано солнечным ударом. Однако позже Бактон обратилась в больницу, где у нее диагностировали вирусный менингит. «Девушка рассказала, что искупалась в море в жаркий день, после чего почувствовала озноб и сильную головную боль. Бактон решила, что симптомы возникли из-за солнечного удара, ее версию подтвердили работавшие на фестивале врачи. Однако ее состояние ухудшалось. Бактон обратилась в больницу, где у нее и диагностировали вирусный менингит», — передает издание Lenta.ru. Отмечается, что после недели в больнице девушка провела два месяца практически прикованной к постели из-за болей в конечностях, тошноты и усталости. Спустя полтора года Бактон до сих пор борется с последствиями заболевания. Ранее британские врачи перепутали у 23-летней Эммы Колледж рак с беременностью. Врачи изначально ошибочно предположили, что она беременна, из-за сильного вздутия живота. За полгода исследований симптомы ухудшились: девушка не могла есть, чувствовала постоянную тошноту и частое мочеиспускание. Спустя время УЗИ выявило 30-сантиметровую кисту на яичнике.