Врачи перепутали рак девушки с беременностью

Mirror: врачи перепутали онкологию девушки с беременностью

23 июля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Врачи первоначально ошибочно диагностировали у девушки беременность из-за сильного вздутия живота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У Эммы Колледж в Британии выявили онкологию в возрасте 23 лет. Врачи изначально ошибочно предположили, что она беременна, из-за сильного вздутия живота. Такой историей девушка поделилась с Mirror. «Мой живот был большим и твердым. Врачи сначала думали, что я беременна», — передает Mirror слова Эммы Колледж. В 23 года Колледж заметила сильное вздутие живота после еды и почувствовала внутри маленький шарик. Она обратилась к терапевту, который посоветовал сделать тест на беременность, так как живот был большим и твердым. Девушка знала, что не беременна, так как тесты были отрицательными. Врач направил ее на УЗИ и выписал таблетки от тошноты. За время шестимесячного ожидания результатов сканирования ее симптомы ухудшились: она не могла есть, чувствовала постоянную тошноту и частое мочеиспускание. В сентябре УЗИ выявило 30-сантиметровую кисту на яичнике, что потребовало интенсивного лечения. Ранее девушка Сью Ричардсон из штата Вайпава столкнулась с раком яичников третьей стадии и рассказала о пропущенных врачами симптомах. В один осмотр УЗИ показало «свободную жидкость» в тазу, но диагноз поставили только через четыре года. Ричардсон неоднократно жаловалась терапевту на усталость, головные боли, боли в спине и тазу, но ее опасения игнорировались. Через несколько лет, за три дня до Рождества ей сообщили о наличии асцита, что привело к развитию рака. После этого она прошла химиотерапию и гистерэктомию, но рак вернулся. Ричардсон разочарована задержкой в обнаружении рака, считая, что ранняя диагностика могла бы улучшить ее жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Эммы Колледж в Британии выявили онкологию в возрасте 23 лет. Врачи изначально ошибочно предположили, что она беременна, из-за сильного вздутия живота. Такой историей девушка поделилась с Mirror. «Мой живот был большим и твердым. Врачи сначала думали, что я беременна», — передает Mirror слова Эммы Колледж. В 23 года Колледж заметила сильное вздутие живота после еды и почувствовала внутри маленький шарик. Она обратилась к терапевту, который посоветовал сделать тест на беременность, так как живот был большим и твердым. Девушка знала, что не беременна, так как тесты были отрицательными. Врач направил ее на УЗИ и выписал таблетки от тошноты. За время шестимесячного ожидания результатов сканирования ее симптомы ухудшились: она не могла есть, чувствовала постоянную тошноту и частое мочеиспускание. В сентябре УЗИ выявило 30-сантиметровую кисту на яичнике, что потребовало интенсивного лечения. Ранее девушка Сью Ричардсон из штата Вайпава столкнулась с раком яичников третьей стадии и рассказала о пропущенных врачами симптомах. В один осмотр УЗИ показало «свободную жидкость» в тазу, но диагноз поставили только через четыре года. Ричардсон неоднократно жаловалась терапевту на усталость, головные боли, боли в спине и тазу, но ее опасения игнорировались. Через несколько лет, за три дня до Рождества ей сообщили о наличии асцита, что привело к развитию рака. После этого она прошла химиотерапию и гистерэктомию, но рак вернулся. Ричардсон разочарована задержкой в обнаружении рака, считая, что ранняя диагностика могла бы улучшить ее жизнь.