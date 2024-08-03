В Карелии иностранец получил срок за вербовку террористов

03 августа 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый Западный окружной военный суд в Карелии приговорили иностранца к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Карелия. Гражданин занимался вербовкой в запрещенную террористическую организацию. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ). «Суд признал гражданина иностранного государства виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, гражданин был задержан в апреле 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Петрозаводска и Кондопоги. Ранее мужчина длительное время проживал в Турции. Установлена его причастность к вербовке жителей Карелии в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари». У иностранца были обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый Западный окружной военный суд в Карелии приговорили иностранца к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Карелия. Гражданин занимался вербовкой в запрещенную террористическую организацию. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ). «Суд признал гражданина иностранного государства виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, гражданин был задержан в апреле 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Петрозаводска и Кондопоги. Ранее мужчина длительное время проживал в Турции. Установлена его причастность к вербовке жителей Карелии в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари». У иностранца были обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы.