В Карелии иностранец получил срок за вербовку террористов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, приговор, арест, тюрьма, следствие, наказание, преступление, уголовный кодекс, браслеты, правосудие, суд, мера пресечения, наручники, силовики
Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме Фото:

Первый Западный окружной военный суд в Карелии приговорили иностранца к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Карелия. Гражданин занимался вербовкой в запрещенную террористическую организацию.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ). «Суд признал гражданина иностранного государства виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным следствия, гражданин был задержан в апреле 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Петрозаводска и Кондопоги. Ранее мужчина длительное время проживал в Турции. Установлена его причастность к вербовке жителей Карелии в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари». У иностранца были обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый Западный окружной военный суд в Карелии приговорили иностранца к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Карелия. Гражданин занимался вербовкой в запрещенную террористическую организацию. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ). «Суд признал гражданина иностранного государства виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, гражданин был задержан в апреле 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Петрозаводска и Кондопоги. Ранее мужчина длительное время проживал в Турции. Установлена его причастность к вербовке жителей Карелии в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари». У иностранца были обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...