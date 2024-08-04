Компания из США Biogen подала иск к Минздраву России

Американская компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против российской биотехнологической фирмы «Генериум» и Минздрава. Третьим лицом в этом деле выступает Роспатент. Об этом говорится в судебных материалах.
«Фармпроизводитель из США Biogen оспаривает вывод на рынок РФ аналога препарата „Спинраза“ от производителя „Генериум“. „Спинраза“ один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых», — передает
Суть иска американской фирмой не разглашается. Возможно, речь идет о споре из-за нарушения патентного права, связанного с препаратом «Лантесенс», отмечает издание.
Ранее американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата от гепатита С — зепатира. В России нет аналогов зепатира, вместе с этим, на рынке достаточно других лекарств, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.