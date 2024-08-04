Компания из США Biogen подала иск к Минздраву России

05 августа 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Американская фирма будет судиться с Минздравом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против российской биотехнологической фирмы «Генериум» и Минздрава. Третьим лицом в этом деле выступает Роспатент. Об этом говорится в судебных материалах. «Фармпроизводитель из США Biogen оспаривает вывод на рынок РФ аналога препарата „Спинраза“ от производителя „Генериум“. „Спинраза“ один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суть иска американской фирмой не разглашается. Возможно, речь идет о споре из-за нарушения патентного права, связанного с препаратом «Лантесенс», отмечает издание. Ранее американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата от гепатита С — зепатира. В России нет аналогов зепатира, вместе с этим, на рынке достаточно других лекарств, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против российской биотехнологической фирмы «Генериум» и Минздрава. Третьим лицом в этом деле выступает Роспатент. Об этом говорится в судебных материалах. «Фармпроизводитель из США Biogen оспаривает вывод на рынок РФ аналога препарата „Спинраза“ от производителя „Генериум“. „Спинраза“ один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суть иска американской фирмой не разглашается. Возможно, речь идет о споре из-за нарушения патентного права, связанного с препаратом «Лантесенс», отмечает издание. Ранее американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата от гепатита С — зепатира. В России нет аналогов зепатира, вместе с этим, на рынке достаточно других лекарств, передает RT.