04 августа 2024

Компания из США Biogen подала иск к Минздраву России

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Американская фирма будет судиться с Минздравом Фото:

Американская компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против российской биотехнологической фирмы «Генериум» и Минздрава. Третьим лицом в этом деле выступает Роспатент. Об этом говорится в судебных материалах.

«Фармпроизводитель из США Biogen оспаривает вывод на рынок РФ аналога препарата „Спинраза“ от производителя „Генериум“. „Спинраза“ один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.

Суть иска американской фирмой не разглашается. Возможно, речь идет о споре из-за нарушения патентного права, связанного с препаратом «Лантесенс», отмечает издание.

Ранее американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата от гепатита С — зепатира. В России нет аналогов зепатира, вместе с этим, на рынке достаточно других лекарств, передает RT.

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Американская компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против российской биотехнологической фирмы «Генериум» и Минздрава. Третьим лицом в этом деле выступает Роспатент. Об этом говорится в судебных материалах. «Фармпроизводитель из США Biogen оспаривает вывод на рынок РФ аналога препарата „Спинраза“ от производителя „Генериум“. „Спинраза“ один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суть иска американской фирмой не разглашается. Возможно, речь идет о споре из-за нарушения патентного права, связанного с препаратом «Лантесенс», отмечает издание. Ранее американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата от гепатита С — зепатира. В России нет аналогов зепатира, вместе с этим, на рынке достаточно других лекарств, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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