Трамп предупредил об атаке Ирана на Израиль в ночь на 6 августа

Трамп подчеркнул, что при его президентстве конфликта бы не произошлоФото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса.
«Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT.
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса. «Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT.