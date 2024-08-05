Трамп предупредил об атаке Ирана на Израиль в ночь на 6 августа

06 августа 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Трамп подчеркнул, что при его президентстве конфликта бы не произошло Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса. «Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса. «Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT.