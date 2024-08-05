05 августа 2024

Трамп предупредил об атаке Ирана на Израиль в ночь на 6 августа

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп подчеркнул, что при его президентстве конфликта бы не произошло Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса.

«Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль будет атакован Ираном в ночь с 5 на 6 августа. Такое предположение он сделал в прямом эфире у блогера Адина Росса. «Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», — рассказал Трамп в прямом эфире на youtube-канале блогера. Он подчеркнул, что в случае, если бы он был президентом, такого бы не произошло. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа. Он также рассказал об этом главам МИД стран G7, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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