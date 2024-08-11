В Госдуме нашли выход из сложившейся ситуации в Курской области

Депутат Чепа: Россия должна работать над упреждающими ударами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Стоит перекрыть Украине отправку снабжения, чтобы лишить возможности передавать грузы и укрепления, сообщили в ГД Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Россия должна работать над упреждающими ударами и опираться на те задачи, которые ставил президент Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент, говоря об условиях проведения мирных переговоров. Речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности наших территорий. Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ», — приводит Lenta.ru, заявление депутата.

По словам политика, стоит перекрыть Украине отправку снабжения через переходы, чтобы лишить возможности передавать грузы и укрепления. Он заявил, что именно с помощью этих поставок осуществляется нападение Украины на территорию России.

Ранее сообщалось, что населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Президент РФ Владимир Путин пообещал нуждающимся пострадавшим по 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна работать над упреждающими ударами и опираться на те задачи, которые ставил президент Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. «Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент, говоря об условиях проведения мирных переговоров. Речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности наших территорий. Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ», — приводит Lenta.ru, заявление депутата. По словам политика, стоит перекрыть Украине отправку снабжения через переходы, чтобы лишить возможности передавать грузы и укрепления. Он заявил, что именно с помощью этих поставок осуществляется нападение Украины на территорию России. Ранее сообщалось, что населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Президент РФ Владимир Путин пообещал нуждающимся пострадавшим по 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...