В Госдуме нашли выход из сложившейся ситуации в Курской области

Россия должна работать над упреждающими ударами и опираться на те задачи, которые ставил президент Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент, говоря об условиях проведения мирных переговоров. Речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности наших территорий. Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ», — приводит
По словам политика, стоит перекрыть Украине отправку снабжения через переходы, чтобы лишить возможности передавать грузы и укрепления. Он заявил, что именно с помощью этих поставок осуществляется нападение Украины на территорию России.
Ранее сообщалось, что населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Президент РФ Владимир Путин пообещал нуждающимся пострадавшим по 10 тысяч рублей.
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