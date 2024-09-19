Алаудинов заявил, что судьба спецоперации однозначно решится в этом году

19 сентября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов сообщил в США и Европе вряд ли будут готовы к продолжению СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация может завершиться в этом году, в ином случае она перейдет в другую стадию с активным применением всех видов оружия. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Новость по теме Самый молодой генерал в России: кто такой Апти Алаудинов «Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию, где будут применены все виды вооружений, которые только есть. Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись интервью опубликована в telegram-канале генерал-майора. Также Апти Алаудинов добавил, что скоро Россия увидит, как страны Запада и Украина будут пытаться договориться о завершении спецоперации. По словам генерал-майора, противник примет при этом российские условия. Ранее командир «Ахмата» сообщил о стабильном продвижении российских войск на донецком направлении. Он выразил мнение, что текущие темпы операций могут скоро привести к полному обрушению фронта ВСУ. Генерал-майор также указал на то, что состояние обороны ВС Украины уже начало сыпаться, несмотря на попытки сопротивления украинских бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецоперация может завершиться в этом году, в ином случае она перейдет в другую стадию с активным применением всех видов оружия. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию, где будут применены все виды вооружений, которые только есть. Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись интервью опубликована в telegram-канале генерал-майора. Также Апти Алаудинов добавил, что скоро Россия увидит, как страны Запада и Украина будут пытаться договориться о завершении спецоперации. По словам генерал-майора, противник примет при этом российские условия. Ранее командир «Ахмата» сообщил о стабильном продвижении российских войск на донецком направлении. Он выразил мнение, что текущие темпы операций могут скоро привести к полному обрушению фронта ВСУ. Генерал-майор также указал на то, что состояние обороны ВС Украины уже начало сыпаться, несмотря на попытки сопротивления украинских бойцов.