Алаудинов заявил, что судьба спецоперации однозначно решится в этом году

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов сообщил в США и Европе вряд ли будут готовы к продолжению СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация может завершиться в этом году, в ином случае она перейдет в другую стадию с активным применением всех видов оружия. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию, где будут применены все виды вооружений, которые только есть. Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись интервью опубликована в telegram-канале генерал-майора.

Также Апти Алаудинов добавил, что скоро Россия увидит, как страны Запада и Украина будут пытаться договориться о завершении спецоперации. По словам генерал-майора, противник примет при этом российские условия.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о стабильном продвижении российских войск на донецком направлении. Он выразил мнение, что текущие темпы операций могут скоро привести к полному обрушению фронта ВСУ. Генерал-майор также указал на то, что состояние обороны ВС Украины уже начало сыпаться, несмотря на попытки сопротивления украинских бойцов.

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Спецоперация может завершиться в этом году, в ином случае она перейдет в другую стадию с активным применением всех видов оружия. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию, где будут применены все виды вооружений, которые только есть. Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись интервью опубликована в telegram-канале генерал-майора. Также Апти Алаудинов добавил, что скоро Россия увидит, как страны Запада и Украина будут пытаться договориться о завершении спецоперации. По словам генерал-майора, противник примет при этом российские условия. Ранее командир «Ахмата» сообщил о стабильном продвижении российских войск на донецком направлении. Он выразил мнение, что текущие темпы операций могут скоро привести к полному обрушению фронта ВСУ. Генерал-майор также указал на то, что состояние обороны ВС Украины уже начало сыпаться, несмотря на попытки сопротивления украинских бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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