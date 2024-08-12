12 августа 2024

МАГАТЭ: маловероятно, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания

© Служба новостей «URA.RU»
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В МАГАТЭ проводят собственное расследование пожара
В МАГАТЭ проводят собственное расследование пожара Фото:

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили мнение, что пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вряд ли начался у ее основания. Это следует из официального заявления агентства.

«На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни», — отмечается в сообщении МАГАТЭ, которое приводит РИА Новости. В агентстве также заявили, что пожар на башне градирни не повлиял на ядерную безопасность станции.

Градирни на АЭС — это крупномасштабные системы охлаждения. Они используются для снижения температуры воды, образующейся при работе теплообменных устройств.

По предварительным данным, представленным госкорпорацией «Росатом», градирня ЗАЭС была серьезно повреждена в результате ударов беспилотников ВСУ. Возникший пожар был ликвидирован силами МЧС. Оценка угрозы обрушения конструкции будет проведена специалистами, когда это станет возможным в связи с текущей обстановкой. Сообщается также, что градирня выгорела изнутри, и сроки восстановления станут понятны после детальной оценки ее состояния.

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили мнение, что пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вряд ли начался у ее основания. Это следует из официального заявления агентства. «На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни», — отмечается в сообщении МАГАТЭ, которое приводит РИА Новости. В агентстве также заявили, что пожар на башне градирни не повлиял на ядерную безопасность станции. Градирни на АЭС — это крупномасштабные системы охлаждения. Они используются для снижения температуры воды, образующейся при работе теплообменных устройств. По предварительным данным, представленным госкорпорацией «Росатом», градирня ЗАЭС была серьезно повреждена в результате ударов беспилотников ВСУ. Возникший пожар был ликвидирован силами МЧС. Оценка угрозы обрушения конструкции будет проведена специалистами, когда это станет возможным в связи с текущей обстановкой. Сообщается также, что градирня выгорела изнутри, и сроки восстановления станут понятны после детальной оценки ее состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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