МАГАТЭ: маловероятно, что пожар на градирне ЗАЭС начался у ее основания

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили мнение, что пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вряд ли начался у ее основания. Это следует из официального заявления агентства.
«На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни», — отмечается в сообщении МАГАТЭ, которое приводит РИА Новости. В агентстве также заявили, что пожар на башне градирни не повлиял на ядерную безопасность станции.
Градирни на АЭС — это крупномасштабные системы охлаждения. Они используются для снижения температуры воды, образующейся при работе теплообменных устройств.
По предварительным данным, представленным госкорпорацией «Росатом», градирня ЗАЭС была серьезно повреждена в результате ударов беспилотников ВСУ. Возникший пожар был ликвидирован силами МЧС. Оценка угрозы обрушения конструкции будет проведена специалистами, когда это станет возможным в связи с текущей обстановкой. Сообщается также, что градирня выгорела изнутри, и сроки восстановления станут понятны после детальной оценки ее состояния.
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