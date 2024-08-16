Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Румынией

Неизвестные атаковали украинского пограничника в Закарпатье при незаконном пересечении границы с Румынией. Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Во время попытки незаконного пересечения границы с Румынией нарушители напали на военнослужащего из состава пограничного наряда. Они отобрали у него оружие», — рассказал Демченко изданию «Украинская правда». Эту информацию также подтверждает румынское издание PresaSM.
Демченко добавил, что одного из нарушителей задержали пограничники Украины. Остальные были задержаны полицией Румынии. Предполагается, что незаконно мигрировать из страны пытались трое украинских мужчин.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая была продлена в связи с военными действиями. В мае 2024 года власти ужесточили законодательство о мобилизации, что привело к усилению конфликтов между гражданами и военными комиссариатами. В социальных сетях Украины распространяются видеозаписи, демонстрирующие принудительную мобилизацию и столкновения между гражданскими и военными. Мужчины призывного возраста ищут способы покинуть страну, что иногда приводит к рискованным попыткам пересечь границу.
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