Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение после молитвы

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, горы, душанбе, таджикистан, центральная соборная мечеть, сердце азии
Саидмукаррама Абдулкодирзоду был ранен во время молитвы в центральной мечети, сообщили в МВД республики Фото:

В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.

«Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан.

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В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики. «Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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