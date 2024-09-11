Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение после молитвы

В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.
«Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан.
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В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики. «Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан.