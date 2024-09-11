Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение после молитвы

11 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Саидмукаррама Абдулкодирзоду был ранен во время молитвы в центральной мечети, сообщили в МВД республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики. «Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства . Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Душанбе во время намаза в центральной мечети неизвестный напал на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду и нанес ножевой удар. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики. «Сегодня в 17:20 [15:20 мск — прим.] человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Абдулкодирзоду получил ранения легкой тяжести и отказался от госпитализации. Нападавший уже задержан.