Валентине Матвиенко вручили высшую награду Чечни

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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко находится в Грозном с рабочей поездкой Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил высшую награду Чечни спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом пишут СМИ.

«Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова», — сообщает РИА Новости. Вручение произошло во время Всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать». Смысл мероприятия — популяризация участия женщин в экономике и других сферах.

Матвиенко во время пребывания в Грозном посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Также она увидит площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил высшую награду Чечни спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом пишут СМИ. «Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова», — сообщает РИА Новости. Вручение произошло во время Всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать». Смысл мероприятия — популяризация участия женщин в экономике и других сферах. Матвиенко во время пребывания в Грозном посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Также она увидит площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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