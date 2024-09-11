Валентине Матвиенко вручили высшую награду Чечни

Валентина Матвиенко находится в Грозном с рабочей поездкой
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил высшую награду Чечни спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом пишут СМИ.
«Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова», — сообщает РИА Новости. Вручение произошло во время Всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать». Смысл мероприятия — популяризация участия женщин в экономике и других сферах.
Матвиенко во время пребывания в Грозном посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Также она увидит площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест.
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