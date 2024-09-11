Валентине Матвиенко вручили высшую награду Чечни

11 сентября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко находится в Грозном с рабочей поездкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил высшую награду Чечни спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом пишут СМИ. «Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова», — сообщает РИА Новости. Вручение произошло во время Всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать». Смысл мероприятия — популяризация участия женщин в экономике и других сферах. Матвиенко во время пребывания в Грозном посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Также она увидит площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил высшую награду Чечни спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом пишут СМИ. «Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова», — сообщает РИА Новости. Вручение произошло во время Всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать». Смысл мероприятия — популяризация участия женщин в экономике и других сферах. Матвиенко во время пребывания в Грозном посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Также она увидит площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест.