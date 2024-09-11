Суд продлил арест сыну актера Сошальского, пойманного за сбыт наркотиков

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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Владимиру Сошальскому, подозреваемому в сбыте наркотиков, продлили арест Фото:
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Сына актера Сошальского арестовали за сбыт наркотиков: что известно о его жизни и уголовном деле

Останкинский суд Москвы продлил арест для Владимира Сошальского-младшего — сына советского актера театра и кино. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Арест продлен до 26 октября.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Сошальского на месяц — до 26 октября 2024 года», — сообщает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Сошальского обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Наказание по этому преступлению составляет до 20 лет лишения свободы. Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении сына знаменитого актера под стражу.

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Останкинский суд Москвы продлил арест для Владимира Сошальского-младшего — сына советского актера театра и кино. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Арест продлен до 26 октября. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Сошальского на месяц — до 26 октября 2024 года», — сообщает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Сошальского обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Наказание по этому преступлению составляет до 20 лет лишения свободы. Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении сына знаменитого актера под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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