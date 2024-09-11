Суд продлил арест сыну актера Сошальского, пойманного за сбыт наркотиков

11 сентября 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Владимиру Сошальскому, подозреваемому в сбыте наркотиков, продлили арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме Сына актера Сошальского арестовали за сбыт наркотиков: что известно о его жизни и уголовном деле Останкинский суд Москвы продлил арест для Владимира Сошальского-младшего — сына советского актера театра и кино. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Арест продлен до 26 октября. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Сошальского на месяц — до 26 октября 2024 года», — сообщает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Сошальского обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Наказание по этому преступлению составляет до 20 лет лишения свободы. Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении сына знаменитого актера под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Останкинский суд Москвы продлил арест для Владимира Сошальского-младшего — сына советского актера театра и кино. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Арест продлен до 26 октября. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Сошальского на месяц — до 26 октября 2024 года», — сообщает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Сошальского обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Наказание по этому преступлению составляет до 20 лет лишения свободы. Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении сына знаменитого актера под стражу.