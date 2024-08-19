«Человек — идиот»: Кушанашвили предложил Долиной перевести ему деньги на лечение

19 августа 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину на 100 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Журналист Отар Кушанашвили предложил певице Ларисе Долиной перевести ему деньги на лечение рака, после происшествия с мошенниками, где эстрадную певицу обманули на деньги. Это предложение было озвучено Отаром Кушанашвили в youtube-шоу «Каково?!». «Просто человек идиот. Не пришло в голову, что его обманывают. Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно. Дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно что-то заваляться. Просто певица, народная артистка. Мы ее любим, боготворили. Ну как?!», — поделился телеведущий в youtube-шоу «Каково?!». Однако журналист сразу же усомнился, что Долина не сможет позволить себе такие растраты. Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Также злоумышленники пытались продать ее столичную квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. По делу была арестована курьер, которая, по версии следствия, занималась передачей денег от певицы к мошенникам, передает «Национальная служба новостей». В июне Кушанашвили диагностировали рак. Журналист начал курс химиотерапии. Он уже вернулся к работе и рассказал в своем шоу, как оказался на грани смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Отар Кушанашвили предложил певице Ларисе Долиной перевести ему деньги на лечение рака, после происшествия с мошенниками, где эстрадную певицу обманули на деньги. Это предложение было озвучено Отаром Кушанашвили в youtube-шоу «Каково?!». «Просто человек идиот. Не пришло в голову, что его обманывают. Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно. Дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно что-то заваляться. Просто певица, народная артистка. Мы ее любим, боготворили. Ну как?!», — поделился телеведущий в youtube-шоу «Каково?!». Однако журналист сразу же усомнился, что Долина не сможет позволить себе такие растраты. Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Также злоумышленники пытались продать ее столичную квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. По делу была арестована курьер, которая, по версии следствия, занималась передачей денег от певицы к мошенникам, передает «Национальная служба новостей». В июне Кушанашвили диагностировали рак. Журналист начал курс химиотерапии. Он уже вернулся к работе и рассказал в своем шоу, как оказался на грани смерти.