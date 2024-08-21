Харламов потерпел миллионные убытки на своих кафе с хот-догами

Помимо полученных убытков, бизнес юмориста задолжал ФНС и имеет несколько исков
Комик Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 миллиона рублей и задолжал налоговой. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач».
«Гарик несколько лет пытается руководить рестораном быстрого питания. По данным свежей бухгалтерской отчетности, в прошлом году прибыль проекта с хот-догами ушла в минус на 33 миллиона рублей», — сообщается в канале «Звездач».
Сеть сосисочных Харламова также имеет три иска на сумму 334 тысячи рублей. Также предприятие должно выплатить налоги в размере 345 тысяч рублей.
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