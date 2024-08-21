Харламов потерпел миллионные убытки на своих кафе с хот-догами

«Звездач»: Харламов потерял 33 миллиона и задолжал ФНС на ресторанном бизнесе
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо полученных убытков, бизнес юмориста задолжал ФНС и имеет несколько исков
Помимо полученных убытков, бизнес юмориста задолжал ФНС и имеет несколько исков Фото:

Комик Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 миллиона рублей и задолжал налоговой. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач».

«Гарик несколько лет пытается руководить рестораном быстрого питания. По данным свежей бухгалтерской отчетности, в прошлом году прибыль проекта с хот-догами ушла в минус на 33 миллиона рублей», — сообщается в канале «Звездач».

Сеть сосисочных Харламова также имеет три иска на сумму 334 тысячи рублей. Также предприятие должно выплатить налоги в размере 345 тысяч рублей.

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Комик Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 миллиона рублей и задолжал налоговой. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач». «Гарик несколько лет пытается руководить рестораном быстрого питания. По данным свежей бухгалтерской отчетности, в прошлом году прибыль проекта с хот-догами ушла в минус на 33 миллиона рублей», — сообщается в канале «Звездач». Сеть сосисочных Харламова также имеет три иска на сумму 334 тысячи рублей. Также предприятие должно выплатить налоги в размере 345 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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