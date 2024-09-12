«Ростех» просит вернуть ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
«Ростех» просит вернуть в госсобственность Ивановский завод тяжелого станкостроения Фото:

Госкорпорация «Ростех» обратилась к российским властям с просьбой о передаче ей акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) после решения суда о деприватизации предприятия. Об этом сообщили в самой корпорации.

«Действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — рассказали в «Ростехе» журналистам РИА Новости.

Источник, близкий к «Ростеху», рассказал журналистам, что станкостроительный холдинг СТАН, принадлежащий корпорации, вынужден в настоящий момент арендовать помещение Ивановского завода для производства станков. Однако частные владельцы мешают работе предприятия, добавил он. «Поэтому мы обращаемся к государству за помощью в спасении завода и его возвращении в госсобственность для передачи под управление нашей отраслевой структуре», — рассказал спикер журналистам.

«Ростех» ранее заявлял, что последствиями «сомнительной приватизации» ИЗТС стали раздробление крупного станкостроительного завода на небольшие предприятия и фактическое уничтожение важной производственной площадки. В госкорпорации считают, что сохранение завода под контролем нынешних собственников противоречит государственным и общественным интересам, а также угрожает национальной безопасности.

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Госкорпорация «Ростех» обратилась к российским властям с просьбой о передаче ей акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) после решения суда о деприватизации предприятия. Об этом сообщили в самой корпорации. «Действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — рассказали в «Ростехе» журналистам РИА Новости. Источник, близкий к «Ростеху», рассказал журналистам, что станкостроительный холдинг СТАН, принадлежащий корпорации, вынужден в настоящий момент арендовать помещение Ивановского завода для производства станков. Однако частные владельцы мешают работе предприятия, добавил он. «Поэтому мы обращаемся к государству за помощью в спасении завода и его возвращении в госсобственность для передачи под управление нашей отраслевой структуре», — рассказал спикер журналистам. «Ростех» ранее заявлял, что последствиями «сомнительной приватизации» ИЗТС стали раздробление крупного станкостроительного завода на небольшие предприятия и фактическое уничтожение важной производственной площадки. В госкорпорации считают, что сохранение завода под контролем нынешних собственников противоречит государственным и общественным интересам, а также угрожает национальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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