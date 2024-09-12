Блиновского отпустили после допроса в зоне СВО

12 сентября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Алексея Блиновского отпустили после допроса Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Новость по теме Муж Блиновской задержан в зоне СВО за долги: как супруг «королевы марафонов» прятался от следствия Мужа блогера Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне спецоперации на Украине. Он был задержан в связи с тем, что не явился к следователю в Москве по факту неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает Shot. Ранее адвокат Эльман Пашаев, который служит вместе с Блиновским, опровергал задержание его подзащитного. «Алексей Блиновский отпущен после допроса. <…> Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО — на южнодонецком направлении», — передают авторы канала. Отмечается, что с Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Ранее мужчину объявляли в розыск, однако потом выяснилось, что тот уехал в зону спецоперации на Украине. Алексея Блиновского ранее объявили в федеральный розыск, позже стало известно, что тот заключил контракт с Минобороны РФ. Супруги Блиновские фигурируют в уголовном деле по обвинению в уклонении от налогов. Также их обвинят в отмывании денег. Елену Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она находится в СИЗО. В настоящий момент, 12 сентября, проходит очередное заседание. Женщина подавала кассационную жалобу, передает РАПСИ. Она также проигнорировала вопросы о задержании ее супруга, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужа блогера Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне спецоперации на Украине. Он был задержан в связи с тем, что не явился к следователю в Москве по факту неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает Shot. Ранее адвокат Эльман Пашаев, который служит вместе с Блиновским, опровергал задержание его подзащитного. «Алексей Блиновский отпущен после допроса. <…> Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО — на южнодонецком направлении», — передают авторы канала. Отмечается, что с Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Ранее мужчину объявляли в розыск, однако потом выяснилось, что тот уехал в зону спецоперации на Украине. Алексея Блиновского ранее объявили в федеральный розыск, позже стало известно, что тот заключил контракт с Минобороны РФ. Супруги Блиновские фигурируют в уголовном деле по обвинению в уклонении от налогов. Также их обвинят в отмывании денег. Елену Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она находится в СИЗО. В настоящий момент, 12 сентября, проходит очередное заседание. Женщина подавала кассационную жалобу, передает РАПСИ. Она также проигнорировала вопросы о задержании ее супруга, передает MK.RU.