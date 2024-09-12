Блиновского отпустили после допроса в зоне СВО

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Алексея Блиновского отпустили после допроса Фото:
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Мужа блогера Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне спецоперации на Украине. Он был задержан в связи с тем, что не явился к следователю в Москве по факту неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает Shot. Ранее адвокат Эльман Пашаев, который служит вместе с Блиновским, опровергал задержание его подзащитного.

«Алексей Блиновский отпущен после допроса. <…> Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО — на южнодонецком направлении», — передают авторы канала. Отмечается, что с Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Ранее мужчину объявляли в розыск, однако потом выяснилось, что тот уехал в зону спецоперации на Украине.

Алексея Блиновского ранее объявили в федеральный розыск, позже стало известно, что тот заключил контракт с Минобороны РФ. Супруги Блиновские фигурируют в уголовном деле по обвинению в уклонении от налогов. Также их обвинят в отмывании денег.

Елену Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она находится в СИЗО. В настоящий момент, 12 сентября, проходит очередное заседание. Женщина подавала кассационную жалобу, передает РАПСИ. Она также проигнорировала вопросы о задержании ее супруга, передает MK.RU.

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Мужа блогера Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне спецоперации на Украине. Он был задержан в связи с тем, что не явился к следователю в Москве по факту неуплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает Shot. Ранее адвокат Эльман Пашаев, который служит вместе с Блиновским, опровергал задержание его подзащитного. «Алексей Блиновский отпущен после допроса. <…> Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО — на южнодонецком направлении», — передают авторы канала. Отмечается, что с Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Ранее мужчину объявляли в розыск, однако потом выяснилось, что тот уехал в зону спецоперации на Украине. Алексея Блиновского ранее объявили в федеральный розыск, позже стало известно, что тот заключил контракт с Минобороны РФ. Супруги Блиновские фигурируют в уголовном деле по обвинению в уклонении от налогов. Также их обвинят в отмывании денег. Елену Блиновскую изначально обвинили в неуплате налогов на сумму в более 900 миллионов рублей. В настоящий момент она находится в СИЗО. В настоящий момент, 12 сентября, проходит очередное заседание. Женщина подавала кассационную жалобу, передает РАПСИ. Она также проигнорировала вопросы о задержании ее супруга, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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