FT: у главы МВД Британии украли кошелек на полицейской конференции

12 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

У главы МВД Британии украли кошелек во время конференции о проблемах воровства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На конференции для офицеров полиции в Великобритании у главы МВД Дианы Джонсон украли кошелек. В это время она выступала с речью о проблемах воровства и антисоциального поведения в стране. «У главы МВД Великобритании дамы Дианы Джонсон во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции во вторник похитили кошелек», — пишет издание Financial Times. Джонсон обсуждала на мероприятии серьезные социальные проблемы, такие как «эпидемия антисоциального поведения, воровства и магазинных краж». Полиция начала расследование произошедшего в четырехзвездочном отеле, где проходила конференция. В МВД подтвердили факт кражи, но отказались предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конференции для офицеров полиции в Великобритании у главы МВД Дианы Джонсон украли кошелек. В это время она выступала с речью о проблемах воровства и антисоциального поведения в стране. «У главы МВД Великобритании дамы Дианы Джонсон во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции во вторник похитили кошелек», — пишет издание Financial Times. Джонсон обсуждала на мероприятии серьезные социальные проблемы, такие как «эпидемия антисоциального поведения, воровства и магазинных краж». Полиция начала расследование произошедшего в четырехзвездочном отеле, где проходила конференция. В МВД подтвердили факт кражи, но отказались предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу.