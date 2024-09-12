FT: у главы МВД Британии украли кошелек на полицейской конференции

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У главы МВД Британии украли кошелек во время конференции о проблемах воровства Фото:

На конференции для офицеров полиции в Великобритании у главы МВД Дианы Джонсон украли кошелек. В это время она выступала с речью о проблемах воровства и антисоциального поведения в стране.

«У главы МВД Великобритании дамы Дианы Джонсон во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции во вторник похитили кошелек», — пишет издание Financial Times. Джонсон обсуждала на мероприятии серьезные социальные проблемы, такие как «эпидемия антисоциального поведения, воровства и магазинных краж».

Полиция начала расследование произошедшего в четырехзвездочном отеле, где проходила конференция. В МВД подтвердили факт кражи, но отказались предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу.

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На конференции для офицеров полиции в Великобритании у главы МВД Дианы Джонсон украли кошелек. В это время она выступала с речью о проблемах воровства и антисоциального поведения в стране. «У главы МВД Великобритании дамы Дианы Джонсон во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции во вторник похитили кошелек», — пишет издание Financial Times. Джонсон обсуждала на мероприятии серьезные социальные проблемы, такие как «эпидемия антисоциального поведения, воровства и магазинных краж». Полиция начала расследование произошедшего в четырехзвездочном отеле, где проходила конференция. В МВД подтвердили факт кражи, но отказались предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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