FT: у главы МВД Британии украли кошелек на полицейской конференции

На конференции для офицеров полиции в Великобритании у главы МВД Дианы Джонсон украли кошелек. В это время она выступала с речью о проблемах воровства и антисоциального поведения в стране.
«У главы МВД Великобритании дамы Дианы Джонсон во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции во вторник похитили кошелек», — пишет издание Financial Times. Джонсон обсуждала на мероприятии серьезные социальные проблемы, такие как «эпидемия антисоциального поведения, воровства и магазинных краж».
Полиция начала расследование произошедшего в четырехзвездочном отеле, где проходила конференция. В МВД подтвердили факт кражи, но отказались предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу.
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