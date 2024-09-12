Шесть человек ранены, один погиб при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
Украинские силы обстреляли рынок в Новой Каховке (архивное фото) Фото:
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В результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ погиб один человек и шесть получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.

«Пять жителей Новой Каховки госпитализированы — пациенты получили минно-взрывные травмы в результате обстрела городского рынка», — сообщили в посте официального telegram-канала Министерства здравоохранения Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат сообщил, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а у двоих пациентов состояние тяжелое.

Двоих пострадавших направили на лечение в Геническую больницу. Троих оставят в Каховской больнице.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку, где ранения получили трое человек, в том числе пожилая женщина и молодой человек.

Обновлено в 15:55: количество пострадавших возросло до восьми. Информацию передает ТАСС.

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В результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ погиб один человек и шесть получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области. «Пять жителей Новой Каховки госпитализированы — пациенты получили минно-взрывные травмы в результате обстрела городского рынка», — сообщили в посте официального telegram-канала Министерства здравоохранения Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат сообщил, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а у двоих пациентов состояние тяжелое. Двоих пострадавших направили на лечение в Геническую больницу. Троих оставят в Каховской больнице. Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку, где ранения получили трое человек, в том числе пожилая женщина и молодой человек. Обновлено в 15:55: количество пострадавших возросло до восьми. Информацию передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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