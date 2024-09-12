Происшествия Шесть человек ранены, один погиб при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке 12 сентября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 + Украинские силы обстреляли рынок в Новой Каховке (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ погиб один человек и шесть получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области. «Пять жителей Новой Каховки госпитализированы — пациенты получили минно-взрывные травмы в результате обстрела городского рынка», — сообщили в посте официального telegram-канала Министерства здравоохранения Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат сообщил, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а у двоих пациентов состояние тяжелое. Двоих пострадавших направили на лечение в Геническую больницу. Троих оставят в Каховской больнице. Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку, где ранения получили трое человек, в том числе пожилая женщина и молодой человек. Обновлено в 15:55: количество пострадавших возросло до восьми. Информацию передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ погиб один человек и шесть получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области. «Пять жителей Новой Каховки госпитализированы — пациенты получили минно-взрывные травмы в результате обстрела городского рынка», — сообщили в посте официального telegram-канала Министерства здравоохранения Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат сообщил, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а у двоих пациентов состояние тяжелое. Двоих пострадавших направили на лечение в Геническую больницу. Троих оставят в Каховской больнице. Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку, где ранения получили трое человек, в том числе пожилая женщина и молодой человек. Обновлено в 15:55: количество пострадавших возросло до восьми. Информацию передает ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям