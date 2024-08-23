Медведев пообещал Зеленскому «кару Иисусову» за запрет православия

23 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев раскритиковал запрет УПЦ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сдерживаясь в выражениях высказался по поводу запрета Киевом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Он обвинил киевские власти в сатанизме и пригрозил им карой небесной, процитировав отрывок из Библии, где Иисус Христос покарал неверных. «Эта история [c запретом УПЦ] не пройдет даром для Украины. <…> Это полноценный сатанизм. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: „Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах. И висели они на деревах до вечера“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что истинное православие на Украине невозможно искоренить. Оно «воссияет» в будущем. Медведев также открыто обвинил киевские власти в попытках искоренить православие. Он напомнил, что даже во времена СССР государство никогда не запрещало отдельные религии. На днях, 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. До этого Киев неоднократно выступал против деятельности Церкви в стране. Власти обвиняли священнослужителей в поддержке России. В МИД РФ подчеркнули, что своими действиями Украина искореняет православие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сдерживаясь в выражениях высказался по поводу запрета Киевом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Он обвинил киевские власти в сатанизме и пригрозил им карой небесной, процитировав отрывок из Библии, где Иисус Христос покарал неверных. «Эта история [c запретом УПЦ] не пройдет даром для Украины. <…> Это полноценный сатанизм. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: „Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах. И висели они на деревах до вечера“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что истинное православие на Украине невозможно искоренить. Оно «воссияет» в будущем. Медведев также открыто обвинил киевские власти в попытках искоренить православие. Он напомнил, что даже во времена СССР государство никогда не запрещало отдельные религии. На днях, 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. До этого Киев неоднократно выступал против деятельности Церкви в стране. Власти обвиняли священнослужителей в поддержке России. В МИД РФ подчеркнули, что своими действиями Украина искореняет православие.