Шоумен Андрей Малахов открывает собственный телеканал

28 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Андрей Малахов зарегистрировал юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер», владея 50% долей Фото: Илья Московец © URA.RU Тележурналист Андрей Малахов запускает собственный телеканал. Согласно информации сервиса проверки данных о российских организациях, зарегистрировано юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер». Одним из учредителей которой числится Малахов. «Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО „ТВ Хит Премьер“ являются два физических лица <…> Малахов Андрей Николаевич», — уточняется в пояснительной карточке на сайте сервиса Rusprofile. Телеведущий также является генеральным продюсером и владеет 50% долей. Канал будет вести деятельность в области телевизионного вещания и исполнительских искусств, подтверждает информацию telegram-канал «Звездач». Ранее сообщалось, что Малахов не явился в суд на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокат Юревича заявил, что у них есть много вопросов к телеведущему, и они настаивают на его личном участии в судебном процессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тележурналист Андрей Малахов запускает собственный телеканал. Согласно информации сервиса проверки данных о российских организациях, зарегистрировано юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер». Одним из учредителей которой числится Малахов. «Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО „ТВ Хит Премьер“ являются два физических лица <…> Малахов Андрей Николаевич», — уточняется в пояснительной карточке на сайте сервиса Rusprofile. Телеведущий также является генеральным продюсером и владеет 50% долей. Канал будет вести деятельность в области телевизионного вещания и исполнительских искусств, подтверждает информацию telegram-канал «Звездач». Ранее сообщалось, что Малахов не явился в суд на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокат Юревича заявил, что у них есть много вопросов к телеведущему, и они настаивают на его личном участии в судебном процессе.