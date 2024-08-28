Шоумен Андрей Малахов открывает собственный телеканал

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Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Андрей Малахов зарегистрировал юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер», владея 50% долей Фото:

Тележурналист Андрей Малахов запускает собственный телеканал. Согласно информации сервиса проверки данных о российских организациях, зарегистрировано юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер». Одним из учредителей которой числится Малахов.

«Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО „ТВ Хит Премьер“ являются два физических лица <…> Малахов Андрей Николаевич», — уточняется в пояснительной карточке на сайте сервиса Rusprofile. Телеведущий также является генеральным продюсером и владеет 50% долей. Канал будет вести деятельность в области телевизионного вещания и исполнительских искусств, подтверждает информацию telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось, что Малахов не явился в суд на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокат Юревича заявил, что у них есть много вопросов к телеведущему, и они настаивают на его личном участии в судебном процессе.

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Тележурналист Андрей Малахов запускает собственный телеканал. Согласно информации сервиса проверки данных о российских организациях, зарегистрировано юрлицо ООО «ТВ Хит Премьер». Одним из учредителей которой числится Малахов. «Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО „ТВ Хит Премьер“ являются два физических лица <…> Малахов Андрей Николаевич», — уточняется в пояснительной карточке на сайте сервиса Rusprofile. Телеведущий также является генеральным продюсером и владеет 50% долей. Канал будет вести деятельность в области телевизионного вещания и исполнительских искусств, подтверждает информацию telegram-канал «Звездач». Ранее сообщалось, что Малахов не явился в суд на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокат Юревича заявил, что у них есть много вопросов к телеведущему, и они настаивают на его личном участии в судебном процессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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