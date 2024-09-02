В РФ пропишут наказания для авиакомпаний, нарушающих нормы провоза ручной клади

В обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях пропишут наказания для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, их багажа и ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минтранса РФ.
«В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП проект КоАП дополнен новой статьей „Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте“, — пишет агентство со ссылкой на документ. Проект был предложен по Минтрансом России.
Авиакомпании наделены правом увеличивать норму провоза багажа. Так, авиакомпания «Ямал» увеличила норму провоза багажа для участников СВО с 25 до 50 килограмм.
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