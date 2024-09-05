В мире Европа Экс-глава МИД Франции Мишель Барнье назначен новым французским премьером 05 сентября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Президент Франции Эммануэль Маккрон назначил нового премьера страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым премьер-министром Франции стал бывший еврокомиссар и экс-глава МИД страны Мишель Барнье. Он стал старейшим премьером Пятой Французской республики. «Глава государства [Эммануэль Маккрон] наконец сделал свой выбор в этот четверг: новым премьер-министром стал Мишель Барнье. Этому правому человеку голлистского наследия 73 года — он становится старейшим премьер-министром Пятой республики», — пишет Le Figaro. Издание отметило, что Барнье выдвигал свою кандидатуру на пост президента Франции в 2021 году. Он проиграл в первом туре, набрав 23% голосов. Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Маккрона от власти. Парламентарии не согласны с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новым премьер-министром Франции стал бывший еврокомиссар и экс-глава МИД страны Мишель Барнье. Он стал старейшим премьером Пятой Французской республики. «Глава государства [Эммануэль Маккрон] наконец сделал свой выбор в этот четверг: новым премьер-министром стал Мишель Барнье. Этому правому человеку голлистского наследия 73 года — он становится старейшим премьер-министром Пятой республики», — пишет Le Figaro. Издание отметило, что Барнье выдвигал свою кандидатуру на пост президента Франции в 2021 году. Он проиграл в первом туре, набрав 23% голосов. Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Маккрона от власти. Парламентарии не согласны с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям