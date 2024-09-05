Экс-глава МИД Франции Мишель Барнье назначен новым французским премьером

Новым премьер-министром Франции стал бывший еврокомиссар и экс-глава МИД страны Мишель Барнье. Он стал старейшим премьером Пятой Французской республики.
«Глава государства [Эммануэль Маккрон] наконец сделал свой выбор в этот четверг: новым премьер-министром стал Мишель Барнье. Этому правому человеку голлистского наследия 73 года — он становится старейшим премьер-министром Пятой республики», — пишет Le Figaro.
Издание отметило, что Барнье выдвигал свою кандидатуру на пост президента Франции в 2021 году. Он проиграл в первом туре, набрав 23% голосов.
Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Маккрона от власти. Парламентарии не согласны с тем, что Макрон отказался назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля.
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