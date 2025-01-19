Затонувший в Черном море танкер утилизируют на месте

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Танкер, затонувший в Черном море, будет утилизирован на месте
Танкер, затонувший в Черном море, будет утилизирован на месте Фото:
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Танкер «Волгонефть-239», затонувший в Черном море, будет утилизирован прямо на месте его нахождения. Об этом сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко.

«Танкер „Волгонефть-239“ утилизируют на месте», — заявил руководитель ведомства. Это сообщение Тарасенко сделал в эфире «Первого канала».

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что Морспасслужба Минтранса России начала процедуру откачивания мазута из танкера «Волгонефть-239». Для осуществления операции задействовано восемь специализированных транспортных средств, которые подъехали к задней части судна по специально созданной временной дамбе. Дамба также служит в качестве защитного барьера, предотвращающего возможные утечки нефтепродуктов.

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Танкер «Волгонефть-239», затонувший в Черном море, будет утилизирован прямо на месте его нахождения. Об этом сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко. «Танкер „Волгонефть-239“ утилизируют на месте», — заявил руководитель ведомства. Это сообщение Тарасенко сделал в эфире «Первого канала». Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что Морспасслужба Минтранса России начала процедуру откачивания мазута из танкера «Волгонефть-239». Для осуществления операции задействовано восемь специализированных транспортных средств, которые подъехали к задней части судна по специально созданной временной дамбе. Дамба также служит в качестве защитного барьера, предотвращающего возможные утечки нефтепродуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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