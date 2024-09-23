Россиянам станет проще выбирать автомобили с пробегом

Нейросеть YandexGPT поможет водителям определить качество автомобиля с пробегом. Нейросеть внедрили в отчеты о транспортном средстве, чтобы она кратко пересказала всю его историю. Об этом сообщает «Авто.ру».
«Теперь будет проще понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП», — сообщает портал «Авто.ру». Там отметили, что нейросеть сразу покажет водителю, на что обратить внимание в автомобиле.
Ранее портал проводил специальный опрос и выяснил, что чаще всего потенциальные покупатели обращают внимание на количество ДТП и интересуются информацией о страховых расчетах. Не менее важной для них остается информация о пробеге автомобиля.
Найти информацию об автомобиле с пробегом можно в начале отчета. Блок с выводом расположен после раздела «Итоги проверки». Специалисты обучили нейросеть с помощью реальных отчетов. Они были сформированы на основе запрашиваемой покупателями информации.
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