Россиянам станет проще выбирать автомобили с пробегом

Нейросеть будет рассказывать водителям историю автомобиля

23 сентября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Нейросеть поможет покупателям выбрать хороший автомобиль с пробегом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нейросеть YandexGPT поможет водителям определить качество автомобиля с пробегом. Нейросеть внедрили в отчеты о транспортном средстве, чтобы она кратко пересказала всю его историю. Об этом сообщает «Авто.ру». «Теперь будет проще понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП», — сообщает портал «Авто.ру». Там отметили, что нейросеть сразу покажет водителю, на что обратить внимание в автомобиле. Ранее портал проводил специальный опрос и выяснил, что чаще всего потенциальные покупатели обращают внимание на количество ДТП и интересуются информацией о страховых расчетах. Не менее важной для них остается информация о пробеге автомобиля. Найти информацию об автомобиле с пробегом можно в начале отчета. Блок с выводом расположен после раздела «Итоги проверки». Специалисты обучили нейросеть с помощью реальных отчетов. Они были сформированы на основе запрашиваемой покупателями информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нейросеть YandexGPT поможет водителям определить качество автомобиля с пробегом. Нейросеть внедрили в отчеты о транспортном средстве, чтобы она кратко пересказала всю его историю. Об этом сообщает «Авто.ру». «Теперь будет проще понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП», — сообщает портал «Авто.ру». Там отметили, что нейросеть сразу покажет водителю, на что обратить внимание в автомобиле. Ранее портал проводил специальный опрос и выяснил, что чаще всего потенциальные покупатели обращают внимание на количество ДТП и интересуются информацией о страховых расчетах. Не менее важной для них остается информация о пробеге автомобиля. Найти информацию об автомобиле с пробегом можно в начале отчета. Блок с выводом расположен после раздела «Итоги проверки». Специалисты обучили нейросеть с помощью реальных отчетов. Они были сформированы на основе запрашиваемой покупателями информации.