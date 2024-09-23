Россиянам станет проще выбирать автомобили с пробегом

Нейросеть будет рассказывать водителям историю автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили на парковке. Тюмень, автомобиль
Нейросеть поможет покупателям выбрать хороший автомобиль с пробегом Фото:

Нейросеть YandexGPT поможет водителям определить качество автомобиля с пробегом. Нейросеть внедрили в отчеты о транспортном средстве, чтобы она кратко пересказала всю его историю. Об этом сообщает «Авто.ру».

«Теперь будет проще понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП», — сообщает портал «Авто.ру». Там отметили, что нейросеть сразу покажет водителю, на что обратить внимание в автомобиле.

Ранее портал проводил специальный опрос и выяснил, что чаще всего потенциальные покупатели обращают внимание на количество ДТП и интересуются информацией о страховых расчетах. Не менее важной для них остается информация о пробеге автомобиля.

Найти информацию об автомобиле с пробегом можно в начале отчета. Блок с выводом расположен после раздела «Итоги проверки». Специалисты обучили нейросеть с помощью реальных отчетов. Они были сформированы на основе запрашиваемой покупателями информации.

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Нейросеть YandexGPT поможет водителям определить качество автомобиля с пробегом. Нейросеть внедрили в отчеты о транспортном средстве, чтобы она кратко пересказала всю его историю. Об этом сообщает «Авто.ру». «Теперь будет проще понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП», — сообщает портал «Авто.ру». Там отметили, что нейросеть сразу покажет водителю, на что обратить внимание в автомобиле. Ранее портал проводил специальный опрос и выяснил, что чаще всего потенциальные покупатели обращают внимание на количество ДТП и интересуются информацией о страховых расчетах. Не менее важной для них остается информация о пробеге автомобиля. Найти информацию об автомобиле с пробегом можно в начале отчета. Блок с выводом расположен после раздела «Итоги проверки». Специалисты обучили нейросеть с помощью реальных отчетов. Они были сформированы на основе запрашиваемой покупателями информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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