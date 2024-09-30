11 человек пострадали в жестком ДТП в Москве. Видео

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В ДТП пострадали 11 человек
В ДТП пострадали 11 человек Фото:

В Москве произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели», в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Одиннадцать человек пострадали в ДТП с „Газелью“ и автобусом на юге Москвы», — передает слова правоохранителей РИА «Новости». Там добавили, что инцидент произошел на Каспийской улице в Царицыно. Медики и оперативные службы уже работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

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В Москве произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели», в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Одиннадцать человек пострадали в ДТП с „Газелью“ и автобусом на юге Москвы», — передает слова правоохранителей РИА «Новости». Там добавили, что инцидент произошел на Каспийской улице в Царицыно. Медики и оперативные службы уже работают на месте, информация о пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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