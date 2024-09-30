В ДТП пострадали 11 человек
В Москве произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели», в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Одиннадцать человек пострадали в ДТП с „Газелью“ и автобусом на юге Москвы», — передает слова правоохранителей РИА «Новости». Там добавили, что инцидент произошел на Каспийской улице в Царицыно. Медики и оперативные службы уже работают на месте, информация о пострадавших уточняется.
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