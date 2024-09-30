Россиянам рассказали, что обязательно нужно употреблять осенью

Нутрициолог Никитина: осенью нужно принимать витамины C и D
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт советует следить за уровнем витаминов B и D Фото:

Поскольку осенью солнечного света становится меньше, а день идет на убыль, у многих россиян может возникнуть сонливость и слабость. Эти симптомы могут быть предвестниками сезоннных заболеваний. Чтобы их предотвратить, нутрициолог Диана Никитина советует следить за уровнем витаминов D и C.

«Осенью надо следить за уровнем витамина D, так как он помогает в перестройке циркадных ритмов. Фактически он является прогормоном, крайне важным для крепкого иммунитета и отличного жизнеощущения. Витамин С в свою очередь поддерживает работу иммунной и нервной систем и снижает уровень стресса», — рассказала Никитина в интервью «Лента.ру». Также эксперт рассказала, что осенью лучше всего принимать комплексы, которые содержат в составе все основные витамины.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая делилась как нужно обновить аптечку к осени. По словам специалиста, в ней должны обязательно присутствовать антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты.

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Поскольку осенью солнечного света становится меньше, а день идет на убыль, у многих россиян может возникнуть сонливость и слабость. Эти симптомы могут быть предвестниками сезоннных заболеваний. Чтобы их предотвратить, нутрициолог Диана Никитина советует следить за уровнем витаминов D и C. «Осенью надо следить за уровнем витамина D, так как он помогает в перестройке циркадных ритмов. Фактически он является прогормоном, крайне важным для крепкого иммунитета и отличного жизнеощущения. Витамин С в свою очередь поддерживает работу иммунной и нервной систем и снижает уровень стресса», — рассказала Никитина в интервью «Лента.ру». Также эксперт рассказала, что осенью лучше всего принимать комплексы, которые содержат в составе все основные витамины. Ранее терапевт Светлана Бурнацкая делилась как нужно обновить аптечку к осени. По словам специалиста, в ней должны обязательно присутствовать антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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