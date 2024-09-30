Россиянам рассказали, что обязательно нужно употреблять осенью

Нутрициолог Никитина: осенью нужно принимать витамины C и D

30 сентября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Эксперт советует следить за уровнем витаминов B и D Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поскольку осенью солнечного света становится меньше, а день идет на убыль, у многих россиян может возникнуть сонливость и слабость. Эти симптомы могут быть предвестниками сезоннных заболеваний. Чтобы их предотвратить, нутрициолог Диана Никитина советует следить за уровнем витаминов D и C. «Осенью надо следить за уровнем витамина D, так как он помогает в перестройке циркадных ритмов. Фактически он является прогормоном, крайне важным для крепкого иммунитета и отличного жизнеощущения. Витамин С в свою очередь поддерживает работу иммунной и нервной систем и снижает уровень стресса», — рассказала Никитина в интервью «Лента.ру». Также эксперт рассказала, что осенью лучше всего принимать комплексы, которые содержат в составе все основные витамины. Ранее терапевт Светлана Бурнацкая делилась как нужно обновить аптечку к осени. По словам специалиста, в ней должны обязательно присутствовать антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поскольку осенью солнечного света становится меньше, а день идет на убыль, у многих россиян может возникнуть сонливость и слабость. Эти симптомы могут быть предвестниками сезоннных заболеваний. Чтобы их предотвратить, нутрициолог Диана Никитина советует следить за уровнем витаминов D и C. «Осенью надо следить за уровнем витамина D, так как он помогает в перестройке циркадных ритмов. Фактически он является прогормоном, крайне важным для крепкого иммунитета и отличного жизнеощущения. Витамин С в свою очередь поддерживает работу иммунной и нервной систем и снижает уровень стресса», — рассказала Никитина в интервью «Лента.ру». Также эксперт рассказала, что осенью лучше всего принимать комплексы, которые содержат в составе все основные витамины. Ранее терапевт Светлана Бурнацкая делилась как нужно обновить аптечку к осени. По словам специалиста, в ней должны обязательно присутствовать антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты.