Минэк прогнозирует взлет курса доллара

Курс доллара вырастет до 105 рублей
Минэкономразвития РФ опубликовало новый прогноз, согласно которому курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 105 рублей. Этот прогноз стал частью анализа основных макроэкономических показателей на ближайшие годы, охватывающего 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
«Курс доллара в 2025 году составит 105,9 рублей», — говорится в документе министерства. В 2023 году курс американского доллара относительно российского рубля составил 84,7 рубля, а в 2024 году он поднялся до 91,2 рубля.
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