Минэк прогнозирует взлет курса доллара

Минэкономразвития РФ: курс доллара достигнет 105 рублей к 2025 году
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Доллар. Челябинск, рубль, деньга, доллар
Курс доллара вырастет до 105 рублей Фото:

Минэкономразвития РФ опубликовало новый прогноз, согласно которому курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 105 рублей. Этот прогноз стал частью анализа основных макроэкономических показателей на ближайшие годы, охватывающего 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

«Курс доллара в 2025 году составит 105,9 рублей», — говорится в документе министерства. В 2023 году курс американского доллара относительно российского рубля составил 84,7 рубля, а в 2024 году он поднялся до 91,2 рубля.

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Минэкономразвития РФ опубликовало новый прогноз, согласно которому курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 105 рублей. Этот прогноз стал частью анализа основных макроэкономических показателей на ближайшие годы, охватывающего 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. «Курс доллара в 2025 году составит 105,9 рублей», — говорится в документе министерства. В 2023 году курс американского доллара относительно российского рубля составил 84,7 рубля, а в 2024 году он поднялся до 91,2 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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