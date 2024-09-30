Минэк прогнозирует взлет курса доллара

Минэкономразвития РФ: курс доллара достигнет 105 рублей к 2025 году

30 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Курс доллара вырастет до 105 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минэкономразвития РФ опубликовало новый прогноз, согласно которому курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 105 рублей. Этот прогноз стал частью анализа основных макроэкономических показателей на ближайшие годы, охватывающего 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. «Курс доллара в 2025 году составит 105,9 рублей», — говорится в документе министерства. В 2023 году курс американского доллара относительно российского рубля составил 84,7 рубля, а в 2024 году он поднялся до 91,2 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономразвития РФ опубликовало новый прогноз, согласно которому курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 105 рублей. Этот прогноз стал частью анализа основных макроэкономических показателей на ближайшие годы, охватывающего 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. «Курс доллара в 2025 году составит 105,9 рублей», — говорится в документе министерства. В 2023 году курс американского доллара относительно российского рубля составил 84,7 рубля, а в 2024 году он поднялся до 91,2 рубля.