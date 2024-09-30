ФАС поможет регионам не переплатить за ЖКУ

ФАС России проконтролирует изменение платы за жилищно-коммунальные услуги

30 сентября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взяла под контроль изменение платы за жилищно-коммунальные услуги, чтобы помочь регионам избежать переплат. Это решение направлено на поддержание экономической обоснованности тарифов и защиту интересов потребителей. «ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги», — сообщает пресс-служба ведомства. Там также уточнили, что по каждому субъекту РФ устанавливается индивидуальный индекс платы, который может отклоняться от общероссийского уровня в зависимости от решений глав регионов, что позволяет учитывать местные особенности. В 2023 году служба уже усилила действия в области контроля за тарифами, что привело к двукратному увеличению выявления нарушений. В 2024 году ведомство продолжило эту практику, исключив из расчета тарифов экономически необоснованные средства на сумму 8,2 млрд рублей, что станет дополнительной мерой снижения нагрузки на потребителей. Кроме того, ФАС напоминает гражданам о возможности обращения в государственную жилищную инспекцию своего региона в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях. Льготные категории населения могут рассчитывать на адресную поддержку по оплате коммунальных услуг, информацию о которой можно получить в МФЦ, на портале «Госуслуги» и в отделах социальной защиты населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взяла под контроль изменение платы за жилищно-коммунальные услуги, чтобы помочь регионам избежать переплат. Это решение направлено на поддержание экономической обоснованности тарифов и защиту интересов потребителей. «ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги», — сообщает пресс-служба ведомства. Там также уточнили, что по каждому субъекту РФ устанавливается индивидуальный индекс платы, который может отклоняться от общероссийского уровня в зависимости от решений глав регионов, что позволяет учитывать местные особенности. В 2023 году служба уже усилила действия в области контроля за тарифами, что привело к двукратному увеличению выявления нарушений. В 2024 году ведомство продолжило эту практику, исключив из расчета тарифов экономически необоснованные средства на сумму 8,2 млрд рублей, что станет дополнительной мерой снижения нагрузки на потребителей. Кроме того, ФАС напоминает гражданам о возможности обращения в государственную жилищную инспекцию своего региона в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях. Льготные категории населения могут рассчитывать на адресную поддержку по оплате коммунальных услуг, информацию о которой можно получить в МФЦ, на портале «Госуслуги» и в отделах социальной защиты населения.