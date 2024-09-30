Экс-советник главы Дагестана отправится в колонию строгого режима

Экс-советник главы Республики Дагестан Осман Махачев приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Суд назначил Махачеву наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что Бабушкинский районный суд Москвы признал Махачева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ.
Также экс-советник главы Республики Дагестан должен заплатить штраф 115 миллионов рублей, что в пять раз больше суммы взятки. Также ему на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления. Арестованное имущество будет конфисковано в доход государства, заключили в пресс-службе.
Осман Махачев был обвинен в получении многомиллионной взятки в 2017 году за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района. По информации Генпрокуратуры, он запросил 30 миллионов рублей и получил 23 миллиона через посредника. Уголовное дело против него было возбуждено в 2019 году, однако Махачев скрылся за границей и был объявлен в розыск. В ноябре 2021 года его задержали в Германии, а затем в январе 2022 года экстрадировали в Россию.
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