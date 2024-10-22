Дружеская трапеза в Казанской ратуше и разговоры о мире: как встречали участников саммита БРИКС. Фоторепортаж

Саммит БРИКС в Казани открылся дружеской трапезой
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Казанская ратуша стала центром проведения встреч стран БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. Хотя у российского лидера сегодня была целая серия двусторонних встреч, именно дружеская трапеза знаменует официальное начало саммита. Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани и кто из лидеров государств прибыл в столицу Татарстана — в фоторепортаже URA.RU.

Россия является страной-председателем объединения в текущем году и, таким образом, выступает организатором форума. Президент Путин принимает участие в мероприятии в роли хозяина саммита. По мере прибытия гостей, российский лидер лично встречает каждого из них, после чего сопровождает в зал для проведения мероприятий.

Казанская ратуша, место проведения обеда, является значимым архитектурным объектом. Это четырехэтажное здание в стиле неоренессанс, построенное в 1854 году, располагает десятью дворцовыми залами и находится в историческом центре на площади Свободы. Здание имеет богатую историю, служив в разное время дворянским собранием, Домом Красной Армии и Домом офицеров.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. Хотя у российского лидера сегодня была целая серия двусторонних встреч, именно дружеская трапеза знаменует официальное начало саммита. Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани и кто из лидеров государств прибыл в столицу Татарстана — в фоторепортаже URA.RU. Россия является страной-председателем объединения в текущем году и, таким образом, выступает организатором форума. Президент Путин принимает участие в мероприятии в роли хозяина саммита. По мере прибытия гостей, российский лидер лично встречает каждого из них, после чего сопровождает в зал для проведения мероприятий. Казанская ратуша, место проведения обеда, является значимым архитектурным объектом. Это четырехэтажное здание в стиле неоренессанс, построенное в 1854 году, располагает десятью дворцовыми залами и находится в историческом центре на площади Свободы. Здание имеет богатую историю, служив в разное время дворянским собранием, Домом Красной Армии и Домом офицеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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