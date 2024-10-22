Дружеская трапеза в Казанской ратуше и разговоры о мире: как встречали участников саммита БРИКС. Фоторепортаж

Саммит БРИКС в Казани открылся дружеской трапезой

22 октября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Казанская ратуша стала центром проведения встреч стран БРИКС Фото: Artem Murugov/wikipedia.org/CC BY 3.0 новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. Хотя у российского лидера сегодня была целая серия двусторонних встреч, именно дружеская трапеза знаменует официальное начало саммита. Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани и кто из лидеров государств прибыл в столицу Татарстана — в фоторепортаже URA.RU. Россия является страной-председателем объединения в текущем году и, таким образом, выступает организатором форума. Президент Путин принимает участие в мероприятии в роли хозяина саммита. По мере прибытия гостей, российский лидер лично встречает каждого из них, после чего сопровождает в зал для проведения мероприятий. Казанская ратуша, место проведения обеда, является значимым архитектурным объектом. Это четырехэтажное здание в стиле неоренессанс, построенное в 1854 году, располагает десятью дворцовыми залами и находится в историческом центре на площади Свободы. Здание имеет богатую историю, служив в разное время дворянским собранием, Домом Красной Армии и Домом офицеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. Хотя у российского лидера сегодня была целая серия двусторонних встреч, именно дружеская трапеза знаменует официальное начало саммита. Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани и кто из лидеров государств прибыл в столицу Татарстана — в фоторепортаже URA.RU. Россия является страной-председателем объединения в текущем году и, таким образом, выступает организатором форума. Президент Путин принимает участие в мероприятии в роли хозяина саммита. По мере прибытия гостей, российский лидер лично встречает каждого из них, после чего сопровождает в зал для проведения мероприятий. Казанская ратуша, место проведения обеда, является значимым архитектурным объектом. Это четырехэтажное здание в стиле неоренессанс, построенное в 1854 году, располагает десятью дворцовыми залами и находится в историческом центре на площади Свободы. Здание имеет богатую историю, служив в разное время дворянским собранием, Домом Красной Армии и Домом офицеров.