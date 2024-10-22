Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. Хотя у российского лидера сегодня была целая серия двусторонних встреч, именно дружеская трапеза знаменует официальное начало саммита. Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани и кто из лидеров государств прибыл в столицу Татарстана — в фоторепортаже URA.RU.
Россия является страной-председателем объединения в текущем году и, таким образом, выступает организатором форума. Президент Путин принимает участие в мероприятии в роли хозяина саммита. По мере прибытия гостей, российский лидер лично встречает каждого из них, после чего сопровождает в зал для проведения мероприятий.
Казанская ратуша, место проведения обеда, является значимым архитектурным объектом. Это четырехэтажное здание в стиле неоренессанс, построенное в 1854 году, располагает десятью дворцовыми залами и находится в историческом центре на площади Свободы. Здание имеет богатую историю, служив в разное время дворянским собранием, Домом Красной Армии и Домом офицеров.
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