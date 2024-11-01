Турция примет закон об иноагентах

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За нарушение закона может грозить до семи лет лишения свободы
За нарушение закона может грозить до семи лет лишения свободы Фото:

Власти Турции подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию. Парламент страны рассмотрит его в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

«Законопроект направлен на ограничение тех, кто работает против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранного государства или организации», — передает Bloomberg содержание документа. Там добавили, что аналогичное законодательство уже применяется в России и Грузии.

За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Агентство выразило опасения по поводу возможного использования данной меры для ограничения свободы мнений, что вызвало тревогу у некоторых социальных групп и организаций.

Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял подобный закон «О прозрачности иностранного влияния», что вызвало критику от Европейского союза и Соединенных Штатов. Неправительственные организации выразили решительный отказ регистрироваться в соответствующем реестре, аргументируя это нежеланием быть идентифицированными как структуры, действующие в интересах иностранных держав.

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Власти Турции подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию. Парламент страны рассмотрит его в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа. «Законопроект направлен на ограничение тех, кто работает против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранного государства или организации», — передает Bloomberg содержание документа. Там добавили, что аналогичное законодательство уже применяется в России и Грузии. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Агентство выразило опасения по поводу возможного использования данной меры для ограничения свободы мнений, что вызвало тревогу у некоторых социальных групп и организаций. Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял подобный закон «О прозрачности иностранного влияния», что вызвало критику от Европейского союза и Соединенных Штатов. Неправительственные организации выразили решительный отказ регистрироваться в соответствующем реестре, аргументируя это нежеланием быть идентифицированными как структуры, действующие в интересах иностранных держав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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