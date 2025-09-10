Глава Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА

Глава Новороссийска Кравченко: беспилотник повредил здание в Краснодарском крае
Атака БПЛА была отражена
Атака БПЛА была отражена
Украинские атаки по российским регионам

Атака беспилотника ВСУ на въезде в Широкую Балку в Краснодарском крае повредила неэксплуатируемое здание. Об этом рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«В результате атаки Киевского режима на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента обошлось без человеческих жертв. На месте происхождения работают оперативные и специальные службы. Главе региона Вениамину Кондратьеву был представлен доклад о сложившейся в городе ситуации и о мерах, которые принимаются в связи с произошедшим.

Была также организована эвакуация людей с пляжей в населенных пунктах Широкая Балка, Абрау-Дюрсо и Южная Озереевка в целях обеспечения безопасности граждан. Андрей Кравченко проинформировал, что угроза применения беспилотников в настоящее время сохраняется. Он обратился к жителям с призывом соблюдать необходимые меры предосторожности.

