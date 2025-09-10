Назначен новый генконсул России в Нью-Йорке

Алексей Марков назначен новым генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России. Согласно опубликованному документу, приказ о вступлении Маркова в должность уже подписан и вступил в силу.
«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США», — заявили в МИД РФ. Перед новым генконсулом стоят задачи по развитию культурных и экономических связей между Россией и США
Назначение Маркова произошло на фоне продолжающегося диалога Москвы и Вашингтона по вопросам двусторонних отношений и консульского взаимодействия. Ранее эту должность с ноября 2023 года занимал Александр Захаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.