Назначен новый генконсул России в Нью-Йорке

Новым генконсулом РФ в Нью-Йорке назначили Алексея Маркова
Новым генконсулом РФ в Нью-Йорке назначили Алексея Маркова Фото:

Алексей Марков назначен новым генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России. Согласно опубликованному документу, приказ о вступлении Маркова в должность уже подписан и вступил в силу.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США», — заявили в МИД РФ. Перед новым генконсулом стоят задачи по развитию культурных и экономических связей между Россией и США

Назначение Маркова произошло на фоне продолжающегося диалога Москвы и Вашингтона по вопросам двусторонних отношений и консульского взаимодействия. Ранее эту должность с ноября 2023 года занимал Александр Захаров.

