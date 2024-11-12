Медведев пригрозил ядерным оружием кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу за слова про ультиматум России

Медведев пригрозил ядерным оружием кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу за ультиматум
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставка ракет Украине не повлияет на ход СВО, отметил Медведев
Поставка ракет Украине не повлияет на ход СВО, отметил Медведев Фото:

Разрешение ФРГ на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России могут привести к ядерной войне. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя ультиматут кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца.

«Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш Президент», — написал Медведев в своем telegram-канале.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США европейские лидеры пытаются перевести конфликт с РФ в «необратимую фазу», отметил заместитель председателя Совбеза. По его словам, ультиматум Мерца имеет предвыборный характер и не изменит ход СВО.

Ранее Мерц объявил, что готов выставить России ультиматум, требуя прекратить атаки на инфраструктуру Украины в течение 24 часов, сообщает РИА Новости. В случае несоблюдения этого условия, он выразил готовность отменить существующие ограничения на использование вооружений, переданных ВСУ, а также предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает RT.

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Разрешение ФРГ на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России могут привести к ядерной войне. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя ультиматут кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. «Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш Президент», — написал Медведев в своем telegram-канале. После победы Дональда Трампа на выборах президента США европейские лидеры пытаются перевести конфликт с РФ в «необратимую фазу», отметил заместитель председателя Совбеза. По его словам, ультиматум Мерца имеет предвыборный характер и не изменит ход СВО. Ранее Мерц объявил, что готов выставить России ультиматум, требуя прекратить атаки на инфраструктуру Украины в течение 24 часов, сообщает РИА Новости. В случае несоблюдения этого условия, он выразил готовность отменить существующие ограничения на использование вооружений, переданных ВСУ, а также предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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