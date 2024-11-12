Медведев пригрозил ядерным оружием кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу за слова про ультиматум России

Разрешение ФРГ на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России могут привести к ядерной войне. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя ультиматут кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца.
«Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш Президент», — написал Медведев в своем telegram-канале.
После победы Дональда Трампа на выборах президента США европейские лидеры пытаются перевести конфликт с РФ в «необратимую фазу», отметил заместитель председателя Совбеза. По его словам, ультиматум Мерца имеет предвыборный характер и не изменит ход СВО.
Ранее Мерц объявил, что готов выставить России ультиматум, требуя прекратить атаки на инфраструктуру Украины в течение 24 часов, сообщает РИА Новости. В случае несоблюдения этого условия, он выразил готовность отменить существующие ограничения на использование вооружений, переданных ВСУ, а также предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает RT.
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