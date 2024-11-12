По делу экс-мэра Сочи задержана его супруга

В Москве задержана жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«По делу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского о растрате в особо крупном размере в Москве задержана его супруга», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
Копайгородский был задержан 25 сентября в Луганске. Он подозревается в создании организованной преступной группы. Позже банковские счета экс-мэра Сочи и его жены арестовали. Также были арестованы деньги аффилированных с ними компаний.
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