По делу экс-мэра Сочи задержана его супруга

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Жену Алексея Копайгородского задержали в Москве
Жену Алексея Копайгородского задержали в Москве Фото:

В Москве задержана жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

«По делу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского о растрате в особо крупном размере в Москве задержана его супруга», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. 

Копайгородский был задержан 25 сентября в Луганске. Он подозревается в создании организованной преступной группы. Позже банковские счета экс-мэра Сочи и его жены арестовали. Также были арестованы деньги аффилированных с ними компаний. 

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В Москве задержана жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.  «По делу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского о растрате в особо крупном размере в Москве задержана его супруга», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.  Копайгородский был задержан 25 сентября в Луганске. Он подозревается в создании организованной преступной группы. Позже банковские счета экс-мэра Сочи и его жены арестовали. Также были арестованы деньги аффилированных с ними компаний. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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