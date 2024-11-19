Великобритания потратит почти 9,5 млн долларов на дроны для Украины

Власти Великобритании выделят военную поддержку Украине на сумму в почти 9,5 млн долларов (7,5 млн фунтов стерлингов) для закупки дронов, говорится на сайте правительства страны. Решение принято на фоне принятие президентом РФ Владимиром Путиным новой ядерной доктрины страны и первого в истории удара ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области.
«Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 миллионов фунтов стерлингов для финансирования новых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников во главе с Великобританией и Латвией и привлечены из ежегодного пула финансирования в размере трех миллиардов фунтов стерлингов», — говорится на сайте британского правительства.
Отмечается, что новое финансирование идет в дополнение к предыдущим 120 млн фунтов стерлингов. Деньги были выделены в октябре 2024 года для военно-морского потенциала и военно-морского флота Украины.
Также Киев получит дополнительные 16 млн фунтов стерлингов для приобретения БПЛА от Канады, Люксембурга — по три миллиона фунтов стерлингов, от ФРГ — 10 млн фунтов стерлингов. Общий фонд военной помощи в таком случае увеличивается до 67 млн фунтов стерлингов, включая еще 15 млн от Британии.
Владимир Путин 19 ноября подписал указ о новой ядерной доктрине страны. Последнее ее обновление проходило в 2020 году. Базовый принцип новой доктрины заключается в том, что Россия рассматривает использование ядерного оружия как крайнюю меру в качестве защиты своего суверенитета. Более подробно о новой ядерной доктрине — в материале URA.RU.
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