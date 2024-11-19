В Госдуме предложили ограничить число детей, опекаемых в одной семье

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить число детей, находящихся под опекой в одной семье. Авторы инициативы считают, что их должно быть не больше трех. Текст документа опубликован на сайте законодательного органа.
«Численность детей, находящихся под опекой или попечительством в семье опекуна (попечителя), не должна превышать трех человек. Исключение составляют случаи установления опеки или попечительства над братьями и сестрами, а также детьми, ранее воспитавшимися одним лицом или супругами вместе», — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что за последние годы не снижается количество преступлений, совершаемых опекунами по отношению к детям. Порой главной причиной взять ребенка под опеку становятся корыстные побуждения. Из-за отсутствия ограничений под опеку к одному гражданину может попадать сразу несколько детей, обеспечение которых в результате становится неудовлетворительным.
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