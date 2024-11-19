Лавров оценил рукопожатие с Макроном на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нормальным рукопожатие президента Франции Эммануэля Макрона в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом Лавров рассказал журналистам во время пресс-конференции.
«Если люди знакомы, если между ними, противоречия, но если люди сталкиваются в публичном месте, я считаю нормальным поздороваться друг с другом», — заявил глава МИД во время пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Он добавил, что считает ненормальным, когда западные политики избегают общения с российскими коллегами на публичных мероприятиях.
Ранее Макрон пожал руку Лаврову в ходе саммита G20. Перед встречей президент Франции выразил поддержку решению США разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет.
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