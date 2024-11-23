Москалькова показала вернувшихся домой курян, захваченных ВСУ. Видео

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Татьяна Москалькова встретила вернувшихся домой жителей Курской области, захваченных ВСУ
Татьяна Москалькова встретила вернувшихся домой жителей Курской области, захваченных ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила 46 жителей Курской области, успешно вывезенных с Украины. Она также опубликовала соответствующее видео.

«Встретили возвращенных из Украины курян вместе с губернатором Курской области А.Б.Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации В . В . Путина и всех, кто помогал», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула 46 курян с территории Украины. Она отметила, что в числе возвращенных находятся 12 детей, в том числе новорожденный и ребенок до трех лет, а также человек, передвигающийся на инвалидной коляске. По словам Москальковой, успешное возвращение этих людей стало возможным благодаря сотрудничеству с госструктурами России и Беларуси.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила 46 жителей Курской области, успешно вывезенных с Украины. Она также опубликовала соответствующее видео. «Встретили возвращенных из Украины курян вместе с губернатором Курской области А.Б.Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации В . В . Путина и всех, кто помогал», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула 46 курян с территории Украины. Она отметила, что в числе возвращенных находятся 12 детей, в том числе новорожденный и ребенок до трех лет, а также человек, передвигающийся на инвалидной коляске. По словам Москальковой, успешное возвращение этих людей стало возможным благодаря сотрудничеству с госструктурами России и Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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