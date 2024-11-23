Reuters: Киев потерял контроль над 40% захваченной курской земли

Киев потерял контроль над значительной частью территорий в Курской области РФ, которые ранее были заняты ВСУ. Потери составили более 40% местности.
«Украина потеряла более 40% территории в Курской области России. В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — сообщил агентству Reuters украинский источник.
Агентство также отмечает, что начальная цель Киева при атаке на Курскую область заключалась в замедлении наступления российских войск в Донбассе и использовании захваченных территорий как рычага давления в потенциальных будущих мирных переговорах. Отмечается, что российские войска активно двигаются в восточной части ДНР.
Ранее Минобороны РФ сообщило о значительных потерях, которые понесли ВСУ на Курском направлении за последние сутки. По данным ведомства, в ходе боевых действий было ликвидировано до 360 украинских военнослужащих. Также была уничтожена значительная часть военной техники, в том числе две боевые машины пехоты, произведенные на Западе. С начала конфликта в Курской области общие потери украинской стороны составили свыше 35 тысяч солдат.
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