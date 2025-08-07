Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин назвал Арабские Эмираты самым подходящее место для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил российский лидер, заинтересованность в этих переговорах выразили обе стороны во время встречи с лидером ОАЭ в Москве
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!