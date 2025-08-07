Президент Колумбии Густаво Петро направил в конгресс обращение с просьбой срочно рассмотреть законопроект о запрете наемничества. Такое решение принято на фоне сообщений о гибели группы колумбийских граждан, находившихся на борту сбитого в Судане самолета. Об этом сообщил глава государства.
«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества… Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40», — написал Петро на своей странице в соцсети Х.
Ранее в российских силовых ведомствам сообщили, что командование украинских войск активно использует колумбийских наемников, рассматривая их, прежде всего, в качестве пушечного мяса. Средняя продолжительность службы наемников на фронте сравнима с судьбой насильно мобилизованных украинцев, пишет RT.
Кроме того, значительная часть иностранных наемников прибывает на территорию Украины не имея военного опыта. Некоторые из них попадают в боевые подразделения вследствие обмана — изначально им предлагали работу, не связанную с участием в боевых действиях, например, в строительной сфере или в качестве медицинского персонала.
