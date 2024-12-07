В Британии предупредили Украину о неожиданной формуле «мирного плана» Трампа

Почти все пункты плана по мирному урегулированию ситуации на Украине, разработанного избранным президентом США Дональдом Трампом, представляют собой неблагоприятные условия для Украины. Об этом сообщает профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан.
«У Зеленского не меньше возможностей, чем до избрания Трампа, но контекст меняется», — передает The i Paper слова Каплана. В случае достижения договоренности о прекращении боевых действий Россия сможет закрепить свое влияние на подконтрольных ей территориях, что принесет пользу российским вооруженным силам, добавил аналитик.
По словам Каплана, в Украина рискует оказаться в ситуации, схожей с Кипром. Там с 1974 года северо-восточная часть острова находится под контролем турецких войск.
Раннее стало известно, что в администрации Трампа был разработан план по стабилизации обстановки на Украине, который получил наименование «План Келлога». Документ был опубликован в интернете. Из текста следует, что основной задачей плана является прекращение политической изоляции России и возобновление дипломатических связей между Вашингтоном и Москвой.
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