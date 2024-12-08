В ЦБ анонсировали выпуск обновленной банкноты в 1 тысячу рублей

ЦБ: обновленную банкноту в 1 тысячу рублей выпустят к концу 2025 года

09 декабря 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Дизайн купюры номиналом в 1000 рублей будут дорабатывать еще год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк России объявил о выпуске новой банкноты номиналом в тысячу рублей к концу 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. «Мы действительно целимся на второе полугодие [2025 года]. Точнее сказать пока трудно, поскольку этапов разработки банкноты несколько: сначала готовится концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем идет подготовка к производству, изготовление печатного проекта и только уже потом печать тиража… Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», — сказал он в интервью «Известиям». Белов подчеркнул, что дизайн новой купюры будет утвержден общественным голосованием. Число участников, по его словам, уже приближается к 300 тысячам. Опрос продлится до 12 декабря текущего года, после чего окончательный вариант дизайна утвердит совет директоров Банка России. Как писало URA.RU, Банк России анонсировал новый дизайн для банкноты номиналом 1000 рублей. Ранее выпуск этой купюры был отложен из-за скандала: на изображении дворцовой церкви Казанского кремля отсутствовал крест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России объявил о выпуске новой банкноты номиналом в тысячу рублей к концу 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. «Мы действительно целимся на второе полугодие [2025 года]. Точнее сказать пока трудно, поскольку этапов разработки банкноты несколько: сначала готовится концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем идет подготовка к производству, изготовление печатного проекта и только уже потом печать тиража… Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», — сказал он в интервью «Известиям». Белов подчеркнул, что дизайн новой купюры будет утвержден общественным голосованием. Число участников, по его словам, уже приближается к 300 тысячам. Опрос продлится до 12 декабря текущего года, после чего окончательный вариант дизайна утвердит совет директоров Банка России. Как писало URA.RU, Банк России анонсировал новый дизайн для банкноты номиналом 1000 рублей. Ранее выпуск этой купюры был отложен из-за скандала: на изображении дворцовой церкви Казанского кремля отсутствовал крест.