Минобороны РФ объяснило массированный удар по Киеву

Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — сообщили в оборонном ведомстве станы. Отмечается, что в числе целей также оказалось киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием и производством ракет, а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — уточнили в Минобороны РФ.
Там же отметили, что целью удара пункт управления СБУ выбран не просто так. Службы безопасности Украины тесно связаны с гибелью в результате теракта генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Промышленный объект подвергся обстрелу шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.
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