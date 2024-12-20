Минобороны РФ объяснило массированный удар по Киеву

ВС РФ нанесли массированный удар по СБУ в Киеву
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ВС РФ отомстили Украине за Ростовскую область
ВС РФ отомстили Украине за Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — сообщили в оборонном ведомстве станы. Отмечается, что в числе целей также оказалось киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием и производством ракет, а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — уточнили в Минобороны РФ.

Там же отметили, что целью удара пункт управления СБУ выбран не просто так. Службы безопасности Украины тесно связаны с гибелью в результате теракта генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Промышленный объект подвергся обстрелу шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — сообщили в оборонном ведомстве станы. Отмечается, что в числе целей также оказалось киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием и производством ракет, а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — уточнили в Минобороны РФ. Там же отметили, что целью удара пункт управления СБУ выбран не просто так. Службы безопасности Украины тесно связаны с гибелью в результате теракта генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Промышленный объект подвергся обстрелу шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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