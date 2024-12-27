ВТБ предупредил о потере накоплений в новогодний период

ВТБ предупредил клиентов о рисках потери накоплений в новогодний период и обозначил четыре распространенные схемы мошенников. Первой из них являются ложные уведомления о выплатах, где злоумышленники предлагают установить поддельное «официальное приложение».
«Одна из таких схем связана с ложными уведомлениями о „выплатах“ под праздники — бонусах или социальных. Злоумышленники предлагают установить некое „официальное приложение“, с помощью которого они получают доступ к устройству пользователя», — передает сообщение ВТБ ТАСС.
Вторая схема связана с фейковыми распродажами и скидками — мошенники создают поддельные сайты или приложения с «выгодными» предложениями, в результате чего жертвы скачивают вредоносное ПО , собирающее данные о картах и паролях. Третья схема включает поздравительные ссылки с «новогодними открытками», открытие которых также устанавливает вредоносные программы.
Мошенники также предлагают так называемые «новогодние приложения», например, «праздничные обои» или «чек-листы». Эти приложения позволяют им получать доступ к камере, микрофону и банковским данным пользователей.
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