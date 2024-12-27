В ГД всерьез задумались о бесплатных продуктах для некоторых россиян

В Госдуме обсуждается законопроект о бесплатной передаче магазинами продуктов нуждающимся (фудшеринг). Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект предполагается внести на рассмотрение в весеннюю сессию.
«Законопроект готов. Мы проводим по нему политические консультации и оцениваем возможные риски, работаем с партнерами и регионами, чтобы все учесть. Планируем его внесение уже в весеннюю сессию», — передает слова Метелева ТАСС.
Он добавил, что законопроект освободит предпринимателей от уплаты НДС при передаче продуктов благотворительным организациям и будет включать меры безопасности и контроля. За нарушение требований предусмотрены штрафы. Метелев отметил важность закона, особенно в текущих условиях, когда ожидается увеличение объемов гуманитарной помощи.
В партии «Справедливая Россия — За правду» предложили обязать магазины устанавливать полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. По словам председателя партии Сергея Миронова, это позволит улучшить ситуацию с нерациональным использованием продуктов с истекающим сроком годности. Он отметил, что важно определить критерии для отбора товаров и разработать меры контроля за их качеством и сроками годности, передает Pravda.Ru.
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