В Новороссийск доставили установку для откачки мазута из Черного моря

В Новороссийск доставлена установка, предназначенная для откачки мазута из затонувших танкеров «Волгонефть». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации.
«В Новороссийск доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минтранса. Там добавили, что оборудование собрано и готово к испытаниям, пусконаладочные работы начнутся сегодня, 27 декабря.
В Керченском проливе продолжается очистка от нефтесодержащих отходов после аварии танкеров «Волгонефть». Обследовано более 322,9 квадратного километра акватории, очищено 29,4 тысячи квадратных метров, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Водолазные работы приостановлены из-за шторма и возобновятся при улучшении погодных условий, заключили в Минтрансе.
В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе произошло серьезное загрязнение прибрежных территорий Краснодарского края. Танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вылилось 3,7 тысячи тонн, что стало причиной экологической катастрофы.
Разлив мазута убил практически всю морскую жизнь, включая крабов, рапанов, моллюсков и медуз. В связи с этим был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Новороссийске открылся штаб по спасению загрязненных мазутом птиц, где волонтеры помогают им восстановиться, передает «Царьград».
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